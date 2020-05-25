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Кошачья «спецоперация» по подъему котенка на крышу попала на видео в Италии
Источник материала: Tut.by
В Италии на видео попала кошка, которой очень нужно было попасть на крышу. Высота была маленькой, но с кошкой был котенок, который не мог запрыгнуть наверх. Пришлось проводить настоящую спецоперацию, которая удалась не с первой попытки. Посмотрите, как действовала кошка (и как они потом ушли).
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Посмотрите, как действовала кошка.
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