В Волковыске началась реконструкция стадиона

Итак, 20.05.2020 - запомним эту дату. Именно в этот день в Волковыске началась реконструкция главного городского стадиона.
В среду на стадион СДЮШОР № 1 заехала строительная техника подрядчика - Дорожно-строительного управления № 30 ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», основным видом деятельности которого является строительство и реконструкцию автомобильных дорог. ДСУ стало победителем конкурса, в котором участвовало еще три предприятия строительной отрасли района: ОАО «ПМК-143 г. Волковыска», ОАО «СМТ № 32» г. Волковыск и ОАО «Волковысское РСП-1», предложив наименьшую цену договора 832 573,90 рублей и оптимальный срок реконструкции – один месяц и двадцать дней.
Уже произведен демонтаж резинового покрытия с беговых дорожек и начаты земляные работы.
Успеет ли подрядчик закончить все работы в текущем году – большой вопрос. Напомним, что реконструкция стадиона включена в инвестиционную программу Гродненской области на 2020 год и губернатор Владимир Кравцов з
Мы будем информировать о вас ходе реконструкции.