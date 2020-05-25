В Волковыске началась реконструкция стадиона

Источник материала: Новости Волковыска

Итак, 20.05.2020 - запомним эту дату. Именно в этот день в Волковыске началась реконструкция главного городского стадиона.

В среду на стадион СДЮШОР № 1 заехала строительная техника подрядчика - Дорожно-строительного управления № 30 ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», основным видом деятельности которого является строительство и реконструкцию автомобильных дорог. ДСУ стало победителем конкурса, в котором участвовало еще три предприятия строительной отрасли района: ОАО «ПМК-143 г. Волковыска», ОАО «СМТ № 32» г. Волковыск и ОАО «Волковысское РСП-1», предложив наименьшую цену договора 832 573,90 рублей и оптимальный срок реконструкции – один месяц и двадцать дней.

Уже произведен демонтаж резинового покрытия с беговых дорожек и начаты земляные работы.

Успеет ли подрядчик закончить все работы в текущем году – большой вопрос. Напомним, что реконструкция стадиона включена в инвестиционную программу Гродненской области на 2020 год и губернатор Владимир Кравцов з аверял , что обновленный стадион с полноразмерным искусственным футбольным полем откроют в Волковыске в 2020 году.

Мы будем информировать о вас ходе реконструкции.















