ПРЕЗИДИУМ СЕННЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕННЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 мая 2020 г. № 62/438
Об образовании Сенненской районной комиссии по выборам
Президента Республики Беларусь
На основании части девятой статьи 24 и абзаца четвертого части первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Сенненского районного Совета депутатов и Сенненский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:
- Образовать Сенненскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь (далее — Комиссия) в количестве 13 человек из представителей общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления:
Дергачёва Елена Владимировна — от Сенненской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Дубовец Марина Александровна — от граждан путем подачи заявления
Зайко Елена Парфирьевна — от граждан путем подачи заявления
Кошелева Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления
Ладыжин Александр Иванович — от Сенненской районной организации республиканского общественного объединения ”Белая Русь“
Метелица Елена Игоревна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский союз женщин“
Панушкина Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления
Правилова Наталья Вячеславовна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“
Смирнова Тамара Николаевна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский фонд мира“
Стук Владимир Александрович — от Сенненской районной организации ”Белорусский союз офицеров“
Сыроваткин Владимир Николаевич — от Сенненской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
Тереня Тамара Васильевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования ”Средняя школа № 2 г.Сенно“
Хиревич Леонид Михайлович — от Сенненской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Место нахождения: 211117, г.Сенно, ул. Карла Маркса, д. 2, малый зал райисполкома, тел. 4 42 30.
- Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского районного исполнительного комитета обеспечить опубликование в районной газете ”Голас Сенненшчыны“, настоящего постановления в семидневный срок со дня его принятия.
- Управлению делами Сенненского районного исполнительного комитета:
3.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером, множительной техникой, сейфом, принять иные меры по обеспечению ее работы;
3.2. в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
- Поручить заместителю председателя Сенненского районного исполнительного комитета Фоминой З.С. в соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса Республики Беларусь в трехдневный срок обеспечить созыв первого заседания Комиссии.
- Определить, что представление интересов Сенненского районного исполнительного комитета и президиума Сенненского районного Совета депутатов в суде осуществляется представителем Сенненского районного исполнительного комитета.
Председатель Сенненского
районного Совета депутатов
М.Н.ВИЛЮГО
Председатель
Сенненского районного
исполнительного комитета
И.А.МОРОЗ.