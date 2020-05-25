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ПРЕЗИДИУМ СЕННЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕННЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 мая 2020 г. № 62/438

Об образовании Сенненской районной комиссии по выборам

Президента Республики Беларусь





На основании части девятой статьи 24 и абзаца четвертого части первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Сенненского районного Совета депутатов и Сенненский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать Сенненскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь (далее — Комиссия) в количестве 13 человек из представителей общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления:

Дергачёва Елена Владимировна — от Сенненской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Дубовец Марина Александровна — от граждан путем подачи заявления

Зайко Елена Парфирьевна — от граждан путем подачи заявления

Кошелева Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления

Ладыжин Александр Иванович — от Сенненской районной организации республиканского общественного объединения ”Белая Русь“

Метелица Елена Игоревна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский союз женщин“

Панушкина Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления

Правилова Наталья Вя­чеславовна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“

Смирнова Тамара Николаевна — от Сенненской районной организации общественного объединения ”Белорусский фонд мира“

Стук Владимир Александрович — от Сенненской районной организации ”Белорусский союз офицеров“

Сыроваткин Владимир Николаевич — от Сенненской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Тереня Тамара Васильевна — от трудового коллек­тива государственного учреждения образования ”Средняя школа № 2 г.Сенно“

Хиревич Леонид Михайлович — от Сенненской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Место нахождения: 211117, г.Сенно, ул. Карла Маркса, д. 2, малый зал райисполкома, тел. 4 42 30.

Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского районного исполнительного комитета обеспечить опубликование в районной газете ”Голас Сенненшчыны“, настоящего постановления в семидневный срок со дня его принятия. Управлению делами Сенненского районного исполнительного комитета:

3.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером, множительной техникой, сейфом, принять иные меры по обеспечению ее работы;

3.2. в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Поручить заместителю председателя Сенненского районного исполнительного комитета Фоминой З.С. в соответствии с частью первой статьи 37 Избирательного кодекса Республики Беларусь в трехдневный срок обеспечить созыв первого заседания Комиссии. Определить, что представление интересов Сенненского районного исполнительного комитета и президиума Сенненского районного Совета депутатов в суде осуществляется представителем Сенненского районного исполнительного комитета.

Председатель Сенненского

районного Совета депутатов

М.Н.ВИЛЮГО

Председатель

Сенненского районного

исполнительного комитета

И.А.МОРОЗ.