Молодежь Ганцевщины оказала помощь пожилым людям

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В течение всей недели волонтеры «Доброе Сердце», актив первичных организаций ОО «БРСМ», пионерские дружины Ганцевщины провели мероприятия в рамках акции «Неделя добра».

Так волонтеры отряда «Доброе Сердце» п/о БРСМ Куковской средней школы оказали помощь своей землячке Богдан Г.М. с уборкой по дому, навели порядок на придворовой территории, принесли воды и дрова в дом, покормили домашних животных. А в агрогородке Чудин молодежь оказала помощь своей пожилой сельчанке Велько А.Г. в складировании дров и уборке территории возле дома.





Отряд «Доброе Сердце» п/о БРСМ Мальковичской средней школы не оставил без внимания Наумик Г.А. и оказал адресную безвозмездную помощь. Волонтеры навели порядок на придомовой территории, сложили дрова и принесли их в дом.





Благотворительные мероприятия «Недели добра» состоялись в Беларуси во время круглогодичного республиканского проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям».





По информации https://vk.com/brsm_gantcevichi

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