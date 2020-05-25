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Молодежь Ганцевщины оказала помощь пожилым людям

25.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В течение всей недели волонтеры «Доброе Сердце», актив первичных организаций ОО «БРСМ», пионерские дружины Ганцевщины провели мероприятия в рамках акции «Неделя добра».

Так волонтеры отряда «Доброе Сердце» п/о БРСМ Куковской средней школы оказали помощь своей землячке Богдан Г.М. с уборкой по дому, навели порядок на придворовой территории, принесли воды и дрова в дом, покормили домашних животных. А в агрогородке Чудин молодежь оказала помощь своей пожилой сельчанке Велько А.Г. в складировании дров и уборке территории возле дома.

Молодежь Ганцевщины оказала помощь пожилым людям

Отряд «Доброе Сердце» п/о БРСМ Мальковичской средней школы не оставил без внимания Наумик Г.А. и оказал адресную безвозмездную помощь. Волонтеры навели порядок на придомовой территории, сложили дрова и принесли их в дом.

Молодежь Ганцевщины оказала помощь пожилым людям

Благотворительные мероприятия «Недели добра» состоялись в Беларуси во время круглогодичного республиканского проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям».

Молодежь Ганцевщины оказала помощь пожилым людям

По информации https://vk.com/brsm_gantcevichi

Больше фото смотрите здесь.


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В течение всей недели волонтеры «Доброе Сердце», актив первичных организаций ОО «БРСМ», пионерские дружины Ганцевщины провели мероприятия в рамках акции
 
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