Парк «50 лет Победы»: время перемен. От слов – к делу

Источник материала: Маяк Преднепровья

Центр города. Именно здесь, в самом сердце Быхова, расположен парк «50 лет Победы». Заложенный еще четверть века назад, он постепенно претерпевал изменения. Особый колорит это место получило в 2013 году, когда Быхов стал столицей Дня белорусской письменности. А парк приобрел статус детского. Тогда здесь провели масштабные работы по благоустройству: появились выложенные из тротуарной плитки пешеходные дорожки, скамейки, фонари. Со временем в парке установили небольшую детскую игровую площадку.

Благоустройство – дело не одного дня. А потому планы по улучшению внешнего вида и наполняемости городского парка реализовывались постепенно. Сегодня в самой активной фазе очередной этап обновления этого, во всех отношениях, культурного места. Как в самое ближайшее время изменится парк и какие видоизменения ожидают его в перспективе? Об этом – в комментариях представителей местной власти.

Заместитель председателя райисполкома Александр Желобкевич рассказывает, как будет выглядеть парк, комментируя основные моменты его благоустройства:

— Сегодня стоит задача максимально наполнить парк «50 лет Победы» конструкциями и зелеными насаждениями. Функцию центральных ворот будет выполнять входная арка. По периметру парка в качестве живой изгороди высадим кусты. Отсюда по дорожке, выложенной из тротуарной плитки, можно будет выйти к аллее семейных деревьев, которую заложили год назад. Еще одна зона отдыха — концертная площадка, с крытой сценой и скамейками для зрителей. Новыми конструкциями и песочницей оснастим детскую игровую площадку. Скамейки, лавочки, беседка тоже будут, плюс запланирована установка столов для уличных шахмат.

Озеленение парка – также приоритетная задача. Некоторые новые объекты растительного мира быховчане уже оценили – во время проведения республиканского субботника в парке появились красивые туи различных форм. Тогда здесь трудились специалисты ряда организаций, в их числе – УКП «Жилкомхоз». Основания для установки беседок подготовило ГУКДСП «Быховская ПМК-247».

В ближайшей перспективе – посадка цветов и других растительных композиций. Поддержка эстетичного вида парка – задача опять-таки коммунальщиков, они ею будут заниматься постоянно.

А для пресечения случаев вандализма в парке установим камеры видеонаблюдения.

Справочно:

Около 15 тыс. рублей из средств, собранных в рамках районного и республиканского субботников, будет потрачено на благоустройство парка «50 лет Победы».

Не остаются в стороне от обустройства культурно-общественного места как организации, предприятия района, так и частные структуры. Это подчеркивает заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Пугач:

— Парк «50 лет Победы» — один из центральных объектов города. Безусловно, вход в него должен быть презентабельным. Выполнить входную арку помогло ЧТПУП «Дрогол», а монтажом конструкции из металла занималось УКП «Жилкомхоз». Парку, как месту для отдыха детей и взрослых, безусловно, нужны торговые точки. Эту функцию на себя возьмет Быховское обособленное структурное подразделение Могилевского райпо. Выездная торговля, организованная «под мероприятия», удовлетворит потребности посетителей парка. Шашлыки, напитки, мороженое, кулинарные изделия обязательно войдут в ассортиментный перечень торговых точек. Планируем привлечь для полноценного функционирования парка и индивидуальных предпринимателей. Надувные батуты, сладкая вата и попкорн всегда интересны нашим маленьким жителям.

Сегодня ставка делается на молодежь и подрастающее поколение. И парк «50 лет Победы» претендует стать местом для активного отдыха. Об этом говорит заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Агнетов:

— Еще в прошлом году парк «50 лет Победы» доказал востребованность. Именно здесь проходили летние детские праздники. Поэтому и было принято решение дать новый импульс развитию парка. Им станет воркаут-площадка с современным резиновым травмобезопасным покрытием. Ее приобретение стало возможным благодаря оказанию спонсорской помощи Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» в лице его председателя, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Виктора Ананича. Планируется, что к занятиям на площадке для уличных тренировок подключатся специалисты физкультурно-оздоровительного центра. По-прежнему активно будет использоваться сооруженная в прошлом году футбольная площадка. Таким образом, мы приобщим максимальное количество детей и подростков к здоровому образу жизни и спортивной деятельности.

Впереди — жаркая пора летних каникул. Поэтому парк станет центральным местом для занятости детей и подростков.

Об этом говорит заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Валентина Гончарова:

— Многие дети в период летних каникул, как правило, предоставлены сами себе. Потому обязанность заинтересованных лиц — обеспечить качественную занятость несовершеннолетних. Дети обязательно станут участниками мероприятий, проводимых в парке «50 лет Победы».

Обещает быть насыщенной и культурная жизнь обновленного парка. В этом уверяет заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Кулешова:

— Специалистами культуры разработан план по работе в парке «50 лет Победы». В него включен целый ряд разнообразных мероприятий. Обязательно задействуем зону, где расположена концертная площадка. Там будут выступать артисты художественной самодеятельности, звучать музыка. Малышей займут аниматоры. Для ребят постарше комплекс развлекательных, познавательных, информационных мероприятий подготовили специалисты библиотек. Юным землякам предложат посетить литературные выставки, стать участниками викторин и конкурсов, настольных и подвижных игр со спортивным инвентарем.

Оценить новшества парка «50 лет Победы» земляки смогут совсем скоро – уже 1 июня. А ответственные лица уверяют: этот вариант – не предел. Ведь обновление городского парка – задача, требующая поэтапного решения. А значит, работы по благоустройству будут проводиться системно.

Подключение к ним всех неравнодушных только приветствуется! Совместный труд пойдет на пользу родному Быхову. Благодаря всеобщим усилиям он станет еще лучше.

Сохранять, бережно относиться и приумножать красоту – задачи для каждого, наша обязанность! Ведь только сообща мы сможем создать парк для себя и своих детей!

Уважаемые быховчане! А каким хотели бы видеть парк вы? Предложения по дальнейшему благоустройству и наполнению парка «50 лет Победы» присылайте на адрес электронной почты byhov_ok@mogilev.by. Ссылка также будет размещена на сайтах Быховского районного исполнительного комитета и районной газеты «Маяк Прыдняпроўя».

Алеся ЦАРЕВА.