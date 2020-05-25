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12-летний мальчик спасся от медведя в Италии

25.05.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Удивительная история спасения в Италии. Впечатляет она хотя бы тем, что герой - 12-летний мальчик. Он проявил мужество, выдержку и смелость не по годам, а в итоге не стал жертвой хищника. 

Семья отправилась отдыхать подальше от цивилизации в Альпы провинции Тренто. Пока взрослые занимались обустройством места для пикника, юный натуралист по имени Алессандро стал изучать окрестности. На его беду в нескольких десятках метров от лагеря гулял медведь. Благо во время карантина мальчик как раз изучал особенности поведения при встрече с дикими животными, в том числе и с косолапым. Он знал, что ни в коем случае нельзя смотреть зверю в глаза, делать резких движений или пытаться убежать. Школьнику хватило выдержки отойти от зверя на безопасное расстояние. 

Родственники следили за каждым шагом Алессандро, дядя подбадривал его, давал советы и даже смог снять происходящее на видео. Благо никто из семи человек не пострадал. Как говорится, знание - сила.

 
 
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Удивительная история спасения в Италии. Впечатляет она хотя бы тем, что герой - 12-летний мальчик. Он проявил мужество, выдержку и смелость не по годам, а в итоге не...
 
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