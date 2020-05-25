В Быхове счастливых новоселов принимает новый 60-квартирный дом

Каждый год новыми жилыми домами прирастают микрорайоны в городе Быхове. Не исключением стал и 2020 год. Сейчас счастливых новоселов принимает новый 60-квартирный дом. Ключи от новых квартир получили граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетные семьи, сироты. Две квартиры в пятиэтажке построены за счет средств республиканского бюджета, для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 18 квартир в новом доме выделено для граждан как арендное жилье государственного жилищного фонда.
Кроме того, возле нового дома выполнено благоустройство территории. Проложены тротуарные дорожки, установлена детская игровая площадка. Почти на 5 тысяч рублей малые игровые формы закупили в СООО «Ксил-Играленд». Теперь у ребятни помимо песочницы будут различные малые архитектурные формы: качалки, паровозик, скамейки.
Также строители озеленили прилегающую к новому дому территорию. Всего высажено 30 кустов и деревьев. Между кленов, берез и лип высажены красивые благоухающие кустарники барбариса и гортензии.
Среди счастливых обладателей ключей от новых квартир — многодетная семья Алеси и Юрия Юшкевич. Их старшей дочери Арине уже 14 лет. Глава семейства трудится в филиале «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» укладчиком и упаковщиком, супруга сейчас находится в декретном отпуске, а до него трудилась в районном отделе внутренних дел инспектором отделения по гражданству и миграции. В прошлом году в их семье родились двойняшки — сынишка Дима и дочка Регина. Многодетные родители сразу стали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как квадратных метров их семье уже не хватало. И тут такая удача! Мечта обернулось реальностью — им предложили осуществить
В настоящее время ГУКДСП «Быховская ПМК-247» ведет
Наталья ЛЕВАЧКОВА.