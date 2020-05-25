В Быхове счастливых новоселов принимает новый 60-квартирный дом

Источник материала: Маяк Преднепровья

Каждый год новыми жилыми домами прирастают микрорайоны в городе Быхове. Не исключением стал и 2020 год. Сейчас счастливых новоселов принимает новый 60-квартирный дом. Ключи от новых квартир получили граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетные семьи, сироты. Две квартиры в пятиэтажке построены за счет средств республиканского бюджета, для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 18 квартир в новом доме выделено для граждан как арендное жилье государственного жилищного фонда.





Строительство многоквартирного дома велось в два этапа. Первых 40 квартир построил за счет бюджетных средств «Могилевстройтрест» №12, дальше строительство дома продолжило ГУКДСП «Быховская ПМК-247». В отведенные кратчайшие сроки силами наших строителей было возведено 20 квартир по долевому строительству за счет кредитных ресурсов и собственных средств граждан. Так, общие строительные работы выполняла бригада под руководством старшего прораба Андрея Федюковича. Возводя новый дом, каменщики, плотники и плиточники проделали огромную работу — начиная от укладки фундамента и завершая установкой кровли. Затем подключилась другая бригада отделочников во главе с прорабом Виталием Жариковым. Штукатуры и маляры производили полную отделку социальных квартир.

Кроме того, возле нового дома выполнено благоустройство территории. Проложены тротуарные дорожки, установлена детская игровая площадка. Почти на 5 тысяч рублей малые игровые формы закупили в СООО «Ксил-Играленд». Теперь у ребятни помимо песочницы будут различные малые архитектурные формы: качалки, паровозик, скамейки.

Также строители озеленили прилегающую к новому дому территорию. Всего высажено 30 кустов и деревьев. Между кленов, берез и лип высажены красивые благоухающие кустарники барбариса и гортензии.

Среди счастливых обладателей ключей от новых квартир — многодетная семья Алеси и Юрия Юшкевич. Их старшей дочери Арине уже 14 лет. Глава семейства трудится в филиале «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» укладчиком и упаковщиком, супруга сейчас находится в декретном отпуске, а до него трудилась в районном отделе внутренних дел инспектором отделения по гражданству и миграции. В прошлом году в их семье родились двойняшки — сынишка Дима и дочка Регина. Многодетные родители сразу стали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как квадратных метров их семье уже не хватало. И тут такая удача! Мечта обернулось реальностью — им предложили осуществить строительство однокомнатной квартиры с привлечением государственной поддержки, предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».





В настоящее время ГУКДСП «Быховская ПМК-247» ведет строительство еще одного 60-квартирного жилого дома. Вторая очередь включает в себя строительство 20 квартир. Сдача в эксплуатацию состоится уже в сентябре текущего года.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.