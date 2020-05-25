Журналисту «МП» вручили благодарственное письмо

Источник материала: Маяк Преднепровья

Последний весенний месяц богат событийными датами. И среди них – профессиональный праздник тех, кто тесно связан с журналистикой, – День печати. А на днях у коллектива «МП» появился еще один повод для радости — очередная награда журналиста.

Благодарственное письмо управления по сельскому хозяйству и продовольствию Быховского райисполкома вручили редактору агропромышленного отдела районной газеты «Маяк Прыдняпроўя» Наталье Левачковой. Награда – высокая оценка за плодотворное сотрудничество, профессионализм и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района, ответственный и творческий подход к работе.

В центре внимания журналиста Натальи Левачковой — люди села. А ведущая тема ее статей — напряженная, но такая нужная работа тружеников сельскохозяйственной отрасли, деятельность тех, чьими руками создается экономическая безопасность района.

Алеся ЦАРЕВА.