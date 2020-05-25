Депутатами облсовета утверждено исполнение бюджета региона в 2019 году

Источник материала: Маяк Преднепровья

Основным вопросом заседания очередной сессии областного Совета депутатов было исполнение бюджета Могилевской области в 2019 году. Как сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Юрий Ильющиц, его доходная часть была исполнена в размере 1,475 млрд. рублей, а расходная – в объеме 1,471 млрд. рублей.

Бюджет Могилевщины 2019 года вновь характеризует профицит. Его размер – 3,8 млн. рублей.

Основными источниками наполнения прошлогоднего бюджета области стали отчисления от подоходного налога с физических лиц и налога на добавленную стоимость. В доходную часть бюджета были зачислены различные трансферты, в том числе из республиканского бюджета, и средства от проведения в регионе республиканского субботника.

В ходе исполнения областного бюджета значительно выросли объемы как его доходов, так и расходов. Значительная часть последних была направлена в прошлом году на развитие народно-хозяйственного комплекса Приднепровского края. В том числе на возведение новых объектов его инфраструктуры.