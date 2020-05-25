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Более Br2,6 млрд запланировано на выплату пособий семьям в этом году

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Более Br2,6 млрд запланировано на выплату пособий семьям в этом годуНа 2020 год в Беларуси на выплату пособий семьям запланированы средства в размере Br2 640,7 млн. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей.

На 1 апреля около 470 тыс. детей (каждый четвертый ребенок в стране) получают поддержку в виде государственных пособий. «Расходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на выплату пособий семьям составляют 1,7% ВВП. В этом году запланировано Br2 640,7 млн», — привела цифры Марина Артеменко.

Большая часть этих средств — семейные пособия, меньший процент — пособия по материнству, по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Самое значимое из пособий — по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Его размер варьируется от 35% среднего заработка по стране (с 1 февраля — Br405,5) — по уходу за первым ребенком, до 40% (Br463,4) — за вторым и последующими детьми.

Размеры единовременных пособий также значительны: при рождении первого ребенка выплата составляет 10 БПМ (с 1 мая — Br2468), второго и последующих — 14 БПМ (Br3455).

Развивается с учетом потребностей общества система социального обслуживания через сеть из 146 территориальных центров соцобслуживания населения и 2 центров соцобслуживания семьи и детей в Минске и Гомеле. Марина Артеменко отметила, что наиболее востребованной является услуга няни, которая предоставляется бесплатно семьям, в которых воспитываются тройни и двойни, неполным семьям с детьми-инвалидами в возрасте до 4 лет и тем, где двое и более детей-инвалидов в возрасте до 4 лет. В 2019 году услугой няни воспользовались 2446 семей, в том числе 338, воспитывающих детей с инвалидностью.

«С 2013 года для семей с детьми с инвалидностью введена услуга социальной передышки — на базе домов-интернатов на период до 28 дней в календарном году. Чтобы родители или другие члены семьи могли немного отдохнуть от ухода за ребенком, восстановить силы, ведь это большая нагрузка, решить семейно-бытовые вопросы. При этом на период передышки сохраняются все социальные выплаты: пенсия на ребенка-инвалида, пособие по уходу за ним, иные пособия. В 2019 году услуга была предоставлена 87 детям», — добавила Марина Артеменко.

Для малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации действует система государственной адресной социальной помощи. Наиболее востребованы ежемесячные и единовременные социальные пособия, бесплатное обеспечение продуктами питания детей раннего возраста. Органами по труду, занятости и социальной защите оказывается единовременная материальная помощь многодетным семьям к началу нового учебного года. В 2019 году в рамках подпрограммы «Семья и детство» госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» такую выплату получили 84,2 тыс. семей на 166,5 тыс. детей.

www.belta.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На 2020 год в Беларуси на выплату пособий семьям запланированы средства в размере Br2 640,7 млн. Об этом сообщила начальник
 
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