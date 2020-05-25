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Новый самый длинный железнодорожный маршрут Беларуси пройдет через Могилев, Шклов и Быхов

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Новый самый длинный железнодорожный маршрут Беларуси пройдет через Могилев, Шклов и БыховБелорусская железная дорога с 18 мая запускает новый самый длинный маршрут страны – от Бреста до Полоцка. Его протяженность составит почти 900 километров.
 
Поезд будет отправляться ежедневно: из Полоцка – в 14:44, а из Бреста – в 17:19. Старт рейсов планируют на 18 и 19 мая соответственно. Билеты уже продаются.  Стоимость билета в плацкарте – 20 рублей, в купе – за 28 рублей.
 
Новый маршрут пройдет через четыре области: Витебскую, Могилевскую, Гомельскую и Брестскую. Поезд будет останавливаться в Шумилино, Витебске, Орше, Шклове, Могилеве, Быхове, Рогачеве, Жлобине, Калинковичах, Лунинце, Пинске, Кобрине и Жабинке.
 
Пока самым длинным железнодорожным маршрутом страны остается сообщение Гродно – Минск – Гомель (801 километр). Раньше лидером был рейс Брест – Коммунары (876 километров), но его отменили в декабре 2019-го.
 
Сайт БЖД также сообщает о продлении до 31 мая 2020 года новой схемы рассадки пассажиров, согласно которой в купейных вагонах размещается не более 2 человек в купе, в плацкартных вагона — не более 3 человек в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, разрешается продажа и 3, и 4 мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

mogilevnews.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога с 18 мая запускает новый самый длинный маршрут страны – от Бреста до Полоцка. Его протяженность составит
 
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