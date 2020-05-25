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На полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» ведется сев зеленого горошка

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» ведется сев зеленого горошка. В текущем году площади под эту культуру решили уменьшить с 500 гектаров до 370, но урожай рассчитывают получить не ниже прошлогоднего. Соблюдение стандарта возделывания гороха на наших полях проводит ученый-селекционер, кандидат экономических наук Геннадий Варакса, который работает в открытом акционерном обществе на агрономом.

На полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» ведется сев зеленого горошка

Взявшись за возделывание гороха, специалист лично обследовал все поля, обратил внимание на внесение минеральных удобрений. По его мнению, некоторые вопросы были упущены, еще с осени недостаточно были внесены на поля фосфорные удобрения, а калийные — в избытке для запланированной урожайности. Предшественники у гороха были «солидные» — зерновые культуры. В начале весны аграрии провели закрытие влаги, применив «дедовскую» борону, для чего своими силами собрали навесной почвообрабатывающий агрегат.

Зеленый горошек сеют уже на протяжении месяца, небольшими партиями, подстраиваясь под производство и переработку будущего урожая. В день механизатор Алексей Семенов высевает примерно по 20-25 гектаров. Уже посеяно 300 га овощного гороха. Подвозит семена механизатор Николай Федяченко. Здесь же в поле рабочие Владимир Смоляков и Наталья Воробьева засыпают горох в сеялку. За час работы сеялки расходуется около 1,5 тонны семян.

Более ранние посевы сейчас уже обрабатывают против сорняков. На тракторе МТЗ-82 трудится механизатор Иван Бирюков. Одновременно на полях применяют подкормку органическим удобрением. Некоторым посевам совсем скоро, когда появятся 3-5 листочков, понадобится вторая подкормка, уже с повышенным внесением воды. Это будет делаться для того, чтобы искусственно создать эффект росы. Поэтому подкормку будут производить на ночь, чтобы горох лучше усваивал азот из воздуха, что в последующем отразится на его росте.

Традиционно для посевов данной культуры используют различные сорта — ранние, средние и среднепоздние. Частично применили собственные семена венгерских сортов «Корвин», «Фаворит», «Омега», а также семена РУП «Институт овощеводства» НАН РБ.

Соблюдение стандарта возделывания гороха в наших краях основывается на том, что на гектар вместо 250-280 килограммов семян расходуется всего лишь 170-195 кг, в зависимости от их удельной массы и плодородия почвы. Пожалуй, в этом и есть секрет экономии и успеха. Ведь горох достаточно светолюбивая культура и загущенные посевы, наоборот, вредят развитию растения и образованию стручков. Так что применяемая технология позволит не только сократить расход посевного материала, но и увеличить урожайность бобовой культуры.

Также на полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» будут возделываться кабачок и тыква. Кроме того, будут заложены опытные участки различных сортов фасоли, кукурузы и других культур востребованных при производстве консервной продукции. 

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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На полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» ведется сев зеленого горошка. В текущем году площади под эту культуру решили уменьшить
 
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