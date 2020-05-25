Источник материала: Маяк Преднепровья

На полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» ведется сев зеленого горошка. В текущем году площади под эту культуру решили уменьшить с 500 гектаров до 370, но урожай рассчитывают получить не ниже прошлогоднего. Соблюдение стандарта возделывания гороха на наших полях проводит ученый-селекционер, кандидат экономических наук Геннадий Варакса, который работает в открытом акционерном обществе на агрономом.





Взявшись за возделывание гороха, специалист лично обследовал все поля, обратил внимание на внесение минеральных удобрений. По его мнению, некоторые вопросы были упущены, еще с осени недостаточно были внесены на поля фосфорные удобрения, а калийные — в избытке для запланированной урожайности. Предшественники у гороха были «солидные» — зерновые культуры. В начале весны аграрии провели закрытие влаги, применив «дедовскую» борону, для чего своими силами собрали навесной почвообрабатывающий агрегат.

Зеленый горошек сеют уже на протяжении месяца, небольшими партиями, подстраиваясь под производство и переработку будущего урожая. В день механизатор Алексей Семенов высевает примерно по 20-25 гектаров. Уже посеяно 300 га овощного гороха. Подвозит семена механизатор Николай Федяченко. Здесь же в поле рабочие Владимир Смоляков и Наталья Воробьева засыпают горох в сеялку. За час работы сеялки расходуется около 1,5 тонны семян.

Более ранние посевы сейчас уже обрабатывают против сорняков. На тракторе МТЗ-82 трудится механизатор Иван Бирюков. Одновременно на полях применяют подкормку органическим удобрением. Некоторым посевам совсем скоро, когда появятся 3-5 листочков, понадобится вторая подкормка, уже с повышенным внесением воды. Это будет делаться для того, чтобы искусственно создать эффект росы. Поэтому подкормку будут производить на ночь, чтобы горох лучше усваивал азот из воздуха, что в последующем отразится на его росте.

Традиционно для посевов данной культуры используют различные сорта — ранние, средние и среднепоздние. Частично применили собственные семена венгерских сортов «Корвин», «Фаворит», «Омега», а также семена РУП «Институт овощеводства» НАН РБ.

Соблюдение стандарта возделывания гороха в наших краях основывается на том, что на гектар вместо 250-280 килограммов семян расходуется всего лишь 170-195 кг, в зависимости от их удельной массы и плодородия почвы. Пожалуй, в этом и есть секрет экономии и успеха. Ведь горох достаточно светолюбивая культура и загущенные посевы, наоборот, вредят развитию растения и образованию стручков. Так что применяемая технология позволит не только сократить расход посевного материала, но и увеличить урожайность бобовой культуры.

Также на полях филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» будут возделываться кабачок и тыква. Кроме того, будут заложены опытные участки различных сортов фасоли, кукурузы и других культур востребованных при производстве консервной продукции.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.