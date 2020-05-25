Добрая история спасения лебедёнка на реке в Слуцком районе

Источник материала: Слуцк Город





фотографии предоставлены героиней публикации

Местные жители рассказали SlutskGorod добрую историю спасения, в которой приняли участие сотрудники солигорского отдела МЧС.

Случчанка Светлана Рудакова живёт в Новодворцах и называет себя заядлым рыбаком. В воскресный день она вместе с мужем рыбачила на реке Случь неподалёку от деревни Исерно Слуцкого района. В какой-то момент женщина заметила маленького лебедёнка, который запутался в оставленной кем-то рыбацкой леске.

— Леска обмоталась на шее лебедёнка, я так напереживалась, так наревелась, больше часа боролась за его жизнь, пыталась сама достать, — рассказывает Светлана Рудакова. Поняв, что спасти птицу собственными силами не удаётся, женщина решилась позвонить на «101».

Светлана рассказывает, что вскоре прибыл экипаж №2 солигорского 3-го рудоуправления. Хотя территориально всё происходило в Слуцком районе, вызов передали пожарной части, которая находилась ближе.

— Это было у деревни Исерно, исернсикие разливы. Спасатели так оперативно прибыли, спустились на лодке, леску перерезали, горло малышу освободили. До этого я и другие рыбки час и двадцать минут пытались его спасти, ничего не могли сделать. Хотели и спинингом зацепить камыши, чтобы подтянуть к себе. Ничего не получалось.

Женщина рассказывает, что всё это время лебединое семейство плавало рядом и пыталось помочь малышу.

— Сначала их мамаша была одна, потом подплыли и другие. Если бы вы видели, как маленькие лебедятки пытались помочь ему, как они щипали эту леску, старались освободить! Это я потом уже начала снимать на телефон.

Когда вытащили лебедёнка, он совсем не боялся меня, так даже прижался ко мне, когда попросила сфотографировать. А потом их семейство, мама и семь лебедят, проплыли совсем рядом с нами, рукой можно было достать! Не шипели, ничего... И я подумала, что они хотят нас так отблагодарить.





В ходе беседы с журналистом SlutskGorod Светлана Рудакова несколько раз вспоминала о прибывших спасателях и очень благодарила их.

— Когда человек убивает лебедя, ему ничего за это не будет, ну в лучшем случае штраф дадут. А за спасение... экипаж МЧС хочу поблагодарить, может им премию какую выпишут - птица-то редкая, очень умная и верная своему семейству. Это было сильно!

Ранее SG сообщал, что на реке Случь неподалёку от деревни Исерно утонул пожилой мужчина. Вчера он уехал на дачу порыбачить, его тело сегодня обнаружили водолазы.



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