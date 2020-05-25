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Добрая история спасения лебедёнка на реке в Слуцком районе
25.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Местные жители рассказали SlutskGorod добрую историю спасения, в которой приняли участие сотрудники солигорского отдела МЧС.
Случчанка Светлана Рудакова живёт в Новодворцах и называет себя заядлым рыбаком. В воскресный день она вместе с мужем рыбачила на реке Случь неподалёку от деревни Исерно Слуцкого района. В какой-то момент женщина заметила маленького лебедёнка, который запутался в оставленной кем-то рыбацкой леске.
— Леска обмоталась на шее лебедёнка, я так напереживалась, так наревелась, больше часа боролась за его жизнь, пыталась сама достать, — рассказывает Светлана Рудакова. Поняв, что спасти птицу собственными силами не удаётся, женщина решилась позвонить на «101».
Светлана рассказывает, что вскоре прибыл экипаж №2 солигорского 3-го рудоуправления. Хотя территориально всё происходило в Слуцком районе, вызов передали пожарной части, которая находилась ближе.
— Это было у деревни Исерно, исернсикие разливы. Спасатели так оперативно прибыли, спустились на лодке, леску перерезали, горло малышу освободили. До этого я и другие рыбки час и двадцать минут пытались его спасти, ничего не могли сделать. Хотели и спинингом зацепить камыши, чтобы подтянуть к себе. Ничего не получалось.
Женщина рассказывает, что всё это время лебединое семейство плавало рядом и пыталось помочь малышу.
— Сначала их мамаша была одна, потом подплыли и другие. Если бы вы видели, как маленькие лебедятки пытались помочь ему, как они щипали эту леску, старались освободить! Это я потом уже начала снимать на телефон.
В ходе беседы с журналистом SlutskGorod Светлана Рудакова несколько раз вспоминала о прибывших спасателях и очень благодарила их.
— Когда человек убивает лебедя, ему ничего за это не будет, ну в лучшем случае штраф дадут. А за спасение... экипаж МЧС хочу поблагодарить, может им премию какую выпишут - птица-то редкая, очень умная и верная своему семейству. Это было сильно!
Ранее SG сообщал, что на реке Случь неподалёку от деревни Исерно
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Случчанка Светлана Рудакова живёт в Новодворцах и называет себя заядлым рыбаком. В воскресный день она вместе с мужем рыбачила на реке Случь неподалёку от деревни...
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