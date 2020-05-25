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На пожаре в Борисовском районе погибли пенсионерка и её сожитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два человека погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горела квартира в двухэтажном доме в деревне Зачистье. Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела пенсионерки и ее сожителя. 45-летнего сына погибшей удалось спасти, он госпитализирован.
Известно, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Два человека погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Горела квартира в двухэтажном доме в деревне...
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