На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».

8 мая поздравления с наступающим праздником 75-летия Великой Победы, ветеран войны и почётный гражданин Солигорского района Михаил Павлович Дурнов принимал во дворе своего дома. В жизни Михаила Павловича нынешняя весна 95-я, и это время года ветеран всегда ждет с особым волнением.



Выразили свою признательность человеку, чья жизнь является достойнейшим примером для всех нас, заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Николаевич Карака, военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области полковник Николай Николаевич Шепелевич, представители общественных организаций района.



Памятные подарки, цветы и юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которая займет почетное место среди множества других наград ветерана, были вручены Михаилу Павловичу во время торжественного поздравления.



Необычная акция не оставила равнодушными соседей ветерана и солигорчан, которые проходили мимо дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны.