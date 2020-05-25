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На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
25.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 мая 2020 17:36 3117
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
В преддверии 9 Мая в Солигорском районе поздравляют ветеранов. Поздравления проходят индивидуально с соблюдением всех мер предосторожности в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
8 мая поздравления с наступающим праздником 75-летия Великой Победы, ветеран войны и почётный гражданин Солигорского района Михаил Павлович Дурнов принимал во дворе своего дома. В жизни Михаила Павловича нынешняя весна 95-я, и это время года ветеран всегда ждет с особым волнением.
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8 мая 2020 17:36 3117 На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь...
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