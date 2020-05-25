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На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».

25.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 мая 2020 17:36 3117

На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

В преддверии 9 Мая в Солигорском районе поздравляют ветеранов. Поздравления проходят индивидуально с соблюдением всех мер предосторожности в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».

8 мая поздравления с наступающим праздником 75-летия Великой Победы, ветеран войны и почётный гражданин Солигорского района Михаил Павлович Дурнов принимал во дворе своего дома. В жизни Михаила Павловича нынешняя весна 95-я, и это время года ветеран всегда ждет с особым волнением.

Выразили свою признательность человеку, чья жизнь является достойнейшим примером для всех нас, заместитель председателя Солигорского райисполкома Игорь Николаевич Карака, военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области полковник Николай Николаевич Шепелевич, представители общественных организаций района.

Памятные подарки, цветы и юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которая займет почетное место среди множества других наград ветерана, были вручены Михаилу Павловичу во время торжественного поздравления.

Необычная акция не оставила равнодушными соседей ветерана и солигорчан, которые проходили мимо дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны.

На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».
На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь помнит». «Солдаты Победы».

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8 мая 2020 17:36 3117 На Солигорщине проходит республиканская акция «Беларусь...
 
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