|
Гитарист Queen перенес сердечный приступ
Источник материала: Tut.by
72-летний гитарист Queen Брайан Мэй
Он был госпитализирован, и Мэю в срочном порядке прооперировали три артерии (там образовались закупорки). «Боль была невыносимая, я покрылся холодным потом, возможно, от страха, что мне сейчас будут делать операцию на открытом сердце», — написал Мэй в своем Instagram.
Операцию рокер, вернувшийся домой из больницы на своих ногах, считает невероятной. «Я вернулся как ни в чем не бывало — не чувствовал, что было вмешательство», — радуется он.
Сейчас Мэй чувствует себя хорошо и уже находится дома.
Музыкант предположил, что его состояние ухудшилось из-за проблем с позвоночными дисками. «50 лет бегал с тяжелой гитарой на ремне на левом плече, но, наверное, это того стоило», — добавил гитарист Queen.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас с ним все хорошо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)