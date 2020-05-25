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Гитарист Queen перенес сердечный приступ

25.05.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

72-летний гитарист Queen Брайан Мэй рассказал, что несколько дней назад почувствовал сильную боль в груди и сразу же обратился к медикам.


Фото из Instagram музыканта

Он был госпитализирован, и Мэю в срочном порядке прооперировали три артерии (там образовались закупорки). «Боль была невыносимая, я покрылся холодным потом, возможно, от страха, что мне сейчас будут делать операцию на открытом сердце», — написал Мэй в своем Instagram.

Операцию рокер, вернувшийся домой из больницы на своих ногах, считает невероятной. «Я вернулся как ни в чем не бывало — не чувствовал, что было вмешательство», — радуется он.

Сейчас Мэй чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Музыкант предположил, что его состояние ухудшилось из-за проблем с позвоночными дисками. «50 лет бегал с тяжелой гитарой на ремне на левом плече, но, наверное, это того стоило», — добавил гитарист Queen.

 
 
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