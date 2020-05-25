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Pixar создала короткометражку, главным героем которой стал гомосексуал. Впервые в истории студии

25.05.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые в своей истории студия Pixar создала анимационный короткометражный фильм, главным героем которого стал гомосексуал. Работа опубликована на стрим-сервисе Disney+.

Главного героя короткометражки Out зовут Грег. Он хочет переехать вместе со своим парнем Мануэлем. Помочь с переездом вызываются родители. Они ничего не знают о сексуальной ориентации сына, он боится им открыться. Более того, он филигранно скрывает все доказательства того, что у него есть партнер (в этом главному герою даже помогает его пес). Но мама Грега все равно обо всем узнает, и Грег понимает, что скрываться было абсолютно незачем.

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Впервые в своей истории студия Pixar создала анимационный короткометражный фильм, главным героем которого стал гомосексуал. Работа опубликована на стрим-сервисе...
 
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