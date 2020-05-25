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Следственный комитет прекратил уголовное дело ЗАО «ПАТИО»

25.05.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела, возбужденного год назад по подозрению в уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании ЗАО «ПАТИО» (торговая марка «5 элемент»).

Как сообщили «Ежедневнику» в компании, Следственный комитет письмом проинформировал о прекращении уголовного дела «за отсутствием в деянии состава преступления».

«В ходе расследования, в течение года, проводились плановые проверки всех аспектов деятельности ЗАО «ПАТИО». В следственные органы были предоставлены все запрашиваемые документы, в ходе проведения расследования многие специалисты компании привлекались к даче показаний. В период следственных мероприятий, все розничные магазины, а также интернет-магазин 5element.by продолжали активную работу. За прошлый год произошло существенное расширение розничной сети, продолжалась работа над форматом магазинов, улучшались процессы обслуживания лояльных и новых покупателей», - отметили в ЗАО «ПАТИО».

 
 
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Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела, возбужденного год назад по подозрению в уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании...
 
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