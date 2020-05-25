Источник материала: ОНТ

Добрый доктор! А вот имя пока неизвестно! В Молодечно водитель машины скорой помог утке с утятами перейти оживленную улицу.

Видно, как мужчина в полном обмундировании вышел на дорогу и сопроводил семейство на другую сторону. Если бы не такая помощь, птицы могли бы попасть под колеса. Кадры сняли очевидцы. Сейчас видео набирает лайки в сети. Поступок медработника все считают достойным только уважения!

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