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В Молодечно водитель машины скорой помог утке с утятами перейти оживленную улицу
Источник материала: ОНТ
Добрый доктор! А вот имя пока неизвестно! В Молодечно водитель машины скорой помог утке с утятами перейти оживленную улицу.
Видно, как мужчина в полном обмундировании вышел на дорогу и сопроводил семейство на другую сторону. Если бы не такая помощь, птицы могли бы попасть под колеса. Кадры сняли очевидцы. Сейчас видео набирает лайки в сети. Поступок медработника все считают достойным только уважения!
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Добрый доктор! А вот имя пока неизвестно! В Молодечно водитель машины скорой помог утке с утятами перейти оживленную улицу. Видно, как мужчина в полном...
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