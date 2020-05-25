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Новости экономики за 25.05.2020

25.05.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 25.05.2020

В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога

Учитывая принятые меры против распространения вируса, водители должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться отдохнуть, перекусить и заправиться только в установленных местах. Во время остановки они не должны покидать территорию этих пунктов, обязаны быть в маске и перчатках.

В СТРАНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ВЫЯВЛЯТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

В стране стали реже выявлять фальшивые деньги. За 2019 год – 806 поддельных купюр и 6 монет. Традиционно чаще подделывают доллары, особенно стодолларовые купюры.

Новости экономики за 25.05.2020

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Белорусские рубли составляют всего 3,7 % всех подделок. Их количество заметно выросло с 17 до 30 штук. Чаще всего встречались поддельные банкноты номиналом в 50 и 20 рублей, но также в 2019 году обнаружили одну 500-рублевую.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и...
 
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