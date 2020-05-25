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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД и СК сообщают об аварии, в которой пострадала школьница Девочка в больнице в реанимации. ДТП произошло еще 22 мая около полуночи в агрогородке Большое Малешево Столинского района. По данным следствия, 17-летний парень...

Девочка в больнице в реанимации. ДТП произошло еще 22 мая около полуночи в агрогородке Большое Малешево Столинского района. По данным следствия, 17-летний парень ехал на мотоцикле с 15-летней девочкой. На закруглении дороги юноша отвлекся на звонок мобильного телефона, стал тормозить. Из-за резкого маневра водитель и его юная пассажирка упали с мотоцикла. По информации ГАИ, школьница ехала без мотошлема. В результате аварии у нее тяжкие телесные повреждения. Юноша не пострадал. И уже сегодня стало известно, что мотоцикл не был зарегистрирован, а парень не имел права управления им.И добавим, что садиться за руль мопеда или скутера можно лишь после 16 лет. Но прежде чем почувствовать себя водителем мототранспорта, необходимо сдать экзамен и получить удостоверение соответствующей категории. Об этом напомнили в ГАИ страны. И рассказали, что сегодня стартовала кампания "Внимание - дети!". Дорожная милиция рекомендует водителям включить ближний свет фар.Отметим, что в этом году в ДТП на дорогах страны погибли 5 детей, 131 ребенок пострадал. Согласно проведенному анализу, примерно в 80 % случаев вина лежит на водителях.