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МВД и СК сообщают об аварии, в которой пострадала школьница

25.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Девочка в больнице в реанимации. ДТП произошло еще 22 мая около полуночи в агрогородке Большое Малешево Столинского района. По данным следствия, 17-летний парень ехал на мотоцикле с 15-летней девочкой. На закруглении дороги юноша отвлекся на звонок мобильного телефона, стал тормозить. Из-за резкого маневра водитель и его юная пассажирка упали с мотоцикла. По информации ГАИ, школьница ехала без мотошлема. В результате аварии у нее тяжкие телесные повреждения. Юноша не пострадал. И уже сегодня стало известно, что мотоцикл не был зарегистрирован, а парень не имел права управления им. 

И добавим, что садиться за руль мопеда или скутера можно лишь после 16 лет. Но прежде чем почувствовать себя водителем мототранспорта, необходимо сдать экзамен и получить удостоверение соответствующей категории. Об этом напомнили в ГАИ страны. И рассказали, что сегодня стартовала кампания "Внимание - дети!". Дорожная милиция рекомендует водителям включить ближний свет фар.

Отметим, что в этом году в ДТП  на дорогах страны погибли 5 детей, 131 ребенок пострадал. Согласно проведенному анализу, примерно в 80 % случаев вина лежит на водителях.  

 
 
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Девочка в больнице в реанимации. ДТП произошло еще 22 мая около полуночи в агрогородке Большое Малешево Столинского района. По данным следствия, 17-летний парень...
 
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