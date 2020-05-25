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В Могилеве осудили 23-летнего местного жителя, который разводил людей на деньги
Источник материала: БTДеловой образ и богатая фантазия, но за душой лишь долги и обман. В Могилеве осудили 23-летнего местного жителя, который разводил людей на деньги. По информации правоохранителей, парень втирался в доверие к своим жертвам и под предлогом развития бизнеса брал взаймы. Мол, заработал он на майнинге криптовалюты да и других проектах. Чтобы поддерживать образ успешного бизнесмена, он арендовал дорогие авто, жил на широкую ногу. Впрочем, никакого дела у жулика не было, а все средства тот спускал на себя.
В какой-то момент его система стала напоминать пирамиду - чтобы расплатиться со старыми долгами, брал новые. Более того, аферист умудрился обмануть и коллегу по цеху из Минска, который также промышлял займами без возврата.
Подробности у Александра Камовича.
Брал взаймы но деньги возвращать не собирался. К таким выводам пришли следователи по делу о крупном мошенничестве в Могилеве. Перед судом предстал 23 летний местный житель, который к своим годам умудрился создать образ успешного бизнесмена. Мол, заработал на криптовалюте. Нашлись и желающие вложиться в прибыльное дело. 8 человек передали ему крупные суммы.
Полученную наличность парень тратил на личные нужды, в том числе и на поддержание образа влиятельного бизнесмена. На встречи арендовал люксовые автомобили, снимал квартиру в центре города, в социальных сетях выставлял себя богатым парнем, что в какой-то момент, конечно, было недалеко от истины. Всего ему удалось привлечь порядка 170 тысяч рублей условных инвестиций. Среди потерпевших и юридическое лицо - местный ночной клуб, где аферист зачастую отдыхал в долг.
Ольга Богуковская, помощник прокурора Могилева: "Для создания видимости, что он работает, он демонстрировал видео карт, однако потерпевшие видели только коробки, они не могли отличить. Также демонстрировал личный кабинет, где были 70 тыс. долларов".
Когда же все уговоры и так называемые завтраки о прибыли перестали работать, люди обратились в милицию. Вскоре лжепредпринимателя задержали и возбудили угловое дело по статье "Мошенничество".
Что примечательно - герой этой истории умудрился обмануть своего коллегу по цеху. Минчанин по такой же схеме разводил людей и сейчас отбывает наказание за мошенничество. Ранее же могилевчанин предложил бизнесмену из столицы купить у него крупную партию майнинг-аппаратуры. В подтверждение даже прислал видео с работающими серверами. Только эти кадры, как и вся деятельность мужчин, оказались фикцией.
Так и получилось, что один аферист отправил деньги другому аферисту за липовые доказательства. Суд Могилева признал подозреваемого виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам тюрьмы. Отметим, что лишь один из потерпевших вернул свои деньги.
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Деловой образ и богатая фантазия, но за душой лишь долги и обман. В Могилеве осудили 23-летнего местного жителя, который разводил людей на деньги. По информации...
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