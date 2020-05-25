В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Срок уплаты подоходного налога за полученные в 2019 году доходы истекает 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто не успеет, рискует заплатить штраф. Это могут быть 15 % от неуплаченной суммы налога.

Ранее президентским указом физлиц освободили от уплаты подоходного налога за полученные антисептики, дезинфицирующие средства и питание, которые были получены из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий.