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В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога

25.05.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Срок уплаты подоходного налога за полученные в 2019 году доходы истекает 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто не успеет, рискует заплатить штраф. Это могут быть 15 % от неуплаченной суммы налога.

Ранее президентским указом физлиц освободили от уплаты подоходного налога за полученные антисептики, дезинфицирующие средства и питание, которые были получены из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Срок уплаты подоходного налога за полученные в 2019 году доходы истекает 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто не успеет,...
 
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