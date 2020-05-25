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В Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Срок уплаты подоходного налога за полученные в 2019 году доходы истекает 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто не успеет, рискует заплатить штраф. Это могут быть 15 % от неуплаченной суммы налога.
Ранее президентским указом физлиц освободили от уплаты подоходного налога за полученные антисептики, дезинфицирующие средства и питание, которые были получены из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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Новости Беларуси. Срок уплаты подоходного налога за полученные в 2019 году доходы истекает 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто не успеет,...
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