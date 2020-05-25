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Ночью огонь вспыхнул в одной из девятиэтажек в Минске

25.05.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ночной пожар в Минске. Огонь вспыхнул в одной из девятиэтажек по улице Шаранговича. Помещение окутал плотный дым. Тем не менее пожарным удалось отыскать пострадавших. Хозяин квартиры лежал на горящей кровати, а его супруга находилась на кухне. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина был доставлен в больницу. Женщина не пострадала. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Вероятнее всего мужчина заснул с горящей сигаретой в руке.
 
Теги: Минск
 
 
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Ночной пожар в Минске. Огонь вспыхнул в одной из девятиэтажек по улице Шаранговича. Помещение окутал плотный дым. Тем не менее пожарным удалось отыскать...
 
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