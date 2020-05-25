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Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупную партию средств индивидуальной защиты получили белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.
В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и тысяча защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии. Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний.
Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
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Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём»
Новости Беларуси. Крупную партию средств индивидуальной защиты получили белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская. ...
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