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Венецианский кинофестиваль состоится в срок. Он пройдёт в экспериментальном формате

25.05.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венецианский кинофестиваль состоится в срок. Он пройдёт в экспериментальном формате

Венецианский кинофестиваль состоится в срок. Он пройдёт в экспериментальном формате

О таком решении заявили организаторы конкурса. Как и планировалось ранее, он откроется 2 сентября на острове Лидо и продлится 10 дней. Однако некоторые коррективы все же пришлось внести. Например, количество представленных кинолент значительно сократится по сравнению с прошлыми годами. Также организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить в экспериментальном формате.

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Новости мира. Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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