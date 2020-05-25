|
Венецианский кинофестиваль состоится в срок. Он пройдёт в экспериментальном формате
Источник материала: СТВ
Новости мира. Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О таком решении заявили организаторы конкурса. Как и планировалось ранее, он откроется 2 сентября на острове Лидо и продлится 10 дней. Однако некоторые коррективы все же пришлось внести. Например, количество представленных кинолент значительно сократится по сравнению с прошлыми годами. Также организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить в экспериментальном формате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)