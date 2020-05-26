Ежегодно в стране благодаря ему спасается более 1500 человек

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Основными причинами возникновения пожаров в жилых зданиях являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, детская шалость с огнем.

Многие пожары могли бы быть предотвращены, если бы граждане установили автономные пожарные извещатели. Ежегодно в стране благодаря АПИ спасается более 1500 человек.

Этот малогабаритный и недорогой прибор устанавливается в помещении жилого дома, питается от батарейки типа «Крона» и не требует специальных навыков и дополнительных расходов по эксплуатации. При появлении в помещении дыма извещатель выдает очень громкий прерывистый звуковой сигнал тревоги, который тут же поднимет на ноги даже погруженного в самый глубокий сон человека.

Сделайте свою жизнь безопаснее — установите автономный пожарный извещатель!

Уважаемые граждане! Напоминаем вам требования пожарной безопасности при сжигании мусора. Площадки для сжигания мусора должны быть выбраны таким образом, чтобы исключить возможность возникновения пожара. Процесс горения необходимо постоянно контролировать и ни в коем случае не оставлять без присмотра. Не стоит забывать и про первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. д. Жечь отходы допустимо при слабом ветре и при соблюдении следующих расстояний: 10 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива, 30 м от мест, где складируется сено или солома.

«НН».