День рождения Большого театра и день памяти Максима Богдановича. Что связывает Песняра и историческую сцену?

Источник материала: ОНТ

Когда звёзды сошлись идеально. Сегодня 87-й день рождения главного театра страны и 103-й день памяти автора слов лучшего белорусского романса. «Зорка Венера» Максима Богдановича сейчас не слышна под сводами Большого. Отмечают праздник впервые виртуальными экскурсиями по закулисью и домашним онлайн-концертом. У ведущих солистов сегодня состоялся и выход на подмостки. Репетируют «громкую» премьеру уже следующего сезона.

Ария для двоих – тенор и сопрано супруги. Третий на сцене – не лишний. В маске – прима Большого. Оксана Волкова теперь как режиссёр ведёт от увертюры до финала оперу Le Ville. Fatum Джакомо Пуччини. Первый успех композитора – в 25 лет.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Мы находимся на временном удалении от зрителей. Мы бережём труппу, мы не собираемся большими группами на репетиции, но тем не менее мы готовим два спектакля. День рождения театра – святая дата. Как видите, на фронтоне ноты оперы "Кармен", с которой начинался театр».

Единственный театр, где вместо звонка – мелодия. «Зорка Венера» – вечная память о Максиме Богдановиче. Признанный классик скончался в 25 лет. К этому дню – «Легенды "Вянка"», выставка-интервенция на постоянной экспозиции музея Песняра.

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Да гэтай знакавай даты, няхай сабе і трагічнай, мы падыйшлі з новымі знаходкамі. Былі выяўлены публікацыі ў яраслаўскай газеце “Голос” - дзве 1916 года і адна 1914-га, прысвечаная “Юбілею кнігі” “Апостал”. Ледзь ні літаральна згадваецца радок з яго ўласнага верша пра доктара лекарскіх навук, беларусізмы».

Хоть и на расстоянии вытянутой руки друг от друга, но сегодня читатели и почитатели не оставили великого поэта без цветов. Стоит бронзовый рядом с Большим. «Родились» в одном районе, именины в один день – связь гения с этим местом очевидна.

«Засталіся з Максімам удваіх» – невесёлая фраза этих дней, но не всё так грустно. Сотни тёплых слов от скучающих поклонников талантов в соцсетях. Во что точно стоит верить – совсем скоро мы снова будем вместе «на зорку дзівіцца», ведь реальное искусство невозможно ничем заменить.

Ко дню рождения Большого стала знаковой аллея памяти артистов-фронтовиков, что 75 лет назад «не допели» до Победы. Сегодня знакомые романсы, танцевальные импровизации – в репертуаре домашнего онлайн-концерта. Под счастливой звездой.

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