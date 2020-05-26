|
День рождения Большого театра и день памяти Максима Богдановича. Что связывает Песняра и историческую сцену?
Источник материала: ОНТ
Когда звёзды сошлись идеально. Сегодня 87-й день рождения главного театра страны и 103-й день памяти автора слов лучшего белорусского романса. «Зорка Венера» Максима Богдановича сейчас не слышна под сводами Большого. Отмечают праздник впервые виртуальными экскурсиями по закулисью и домашним онлайн-концертом. У ведущих солистов сегодня состоялся и выход на подмостки. Репетируют «громкую» премьеру уже следующего сезона.
Ария для двоих – тенор и сопрано супруги. Третий на сцене – не лишний. В маске – прима Большого. Оксана Волкова теперь как режиссёр ведёт от увертюры до финала оперу Le Ville. Fatum Джакомо Пуччини. Первый успех композитора – в 25 лет.
Единственный театр, где вместо звонка – мелодия. «Зорка Венера» – вечная память о Максиме Богдановиче. Признанный классик скончался в 25 лет. К этому дню – «Легенды "Вянка"», выставка-интервенция на постоянной экспозиции музея Песняра.
Хоть и на расстоянии вытянутой руки друг от друга, но сегодня читатели и почитатели не оставили великого поэта без цветов. Стоит бронзовый рядом с Большим. «Родились» в одном районе, именины в один день – связь гения с этим местом очевидна.
«Засталіся з Максімам удваіх» – невесёлая фраза этих дней, но не всё так грустно. Сотни тёплых слов от скучающих поклонников талантов в соцсетях. Во что точно стоит верить – совсем скоро мы снова будем вместе «на зорку дзівіцца», ведь реальное искусство невозможно ничем заменить.
Ко дню рождения Большого стала знаковой аллея памяти артистов-фронтовиков, что 75 лет назад «не допели» до Победы. Сегодня знакомые романсы, танцевальные импровизации – в репертуаре домашнего онлайн-концерта. Под счастливой звездой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День рождения Большого театра и день памяти Максима Богдановича. Что связывает Песняра и историческую сцену?
Когда звёзды сошлись идеально. Сегодня 87-й день рождения главного театра страны и 103-й день памяти автора слов лучшего белорусского романса. «Зорка Венера» Максима...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)