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Mercedes поделилась первым изображением нового седана S-класса

26.05.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Флагманский седан в ряду Mercedes готовится к смене поколений, и вот немцы показали первый тизер нового S-класса с индексом W223.


Судя по нему, будущий S-класс получит фары в духе недавно обновленного E-класса, укрупненную решетку радиатора и более широкий воздухозаборник с хромированной окантовкой. О том, как преобразится корма седана, можно судить по обнародованным ранее шпионским снимкам модели, практически лишенной маскировки — у S-класса появятся новые и весьма непривычные задние фонари с дополнительными секциями на крыше багажника и хромированная вставка во всю ширину кузова.


И если внешний облик S-класса преобразится в эволюционном ключе, то интерьер седана W223 преобразится кардинально. На шпионской фотографии видно, что в новом поколении S-класса появится новый руль с двойными боковыми спицами (опять-таки уже знакомый по обновленному E-классу), а передняя панель в квадратно-прямоугольном стиле получит крупный планшет мультимедиасистемы, который не будет объединен с приборным дисплеем (он расположится над рулевой колонкой).


В основу нового S-класса ляжет модульная платформа MRA II, а в гамме появится больше гибридных версий — моторную гамму новинки рассекретят позже в этом году во время официальной премьеры. Немцы уже объявили, что производство седана начнется в сентябре на новом предприятии «Factory 56» в Зиндельфингене. Там же в 2021 году освоят выпуск еще одной роскошной модели — электромобиля EQS.

 
 
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Флагманский седан в ряду Mercedes готовится к смене поколений, и вот немцы показали первый тизер нового S-класса с индексом W223.
 
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