- Еще до начала игры говорили, что могут поменять Сергея Ковальчука в случае неудачного исхода.

- "Надо менять что-то или кого-то" (смеется). Кого надо менять? "Я ухожу, извините пожалуйста, я виноват, команду плохо подготовил... Вот я не сумел решить главную задачу, которая у нас была. Извините, я ухожу", — так можно сказать, допустим. А тут: "Менять кого-то, чего-то, что-то". Может, форму поменять? Может, еще что-то, автобус поменять надо? Я ж не знаю. Что-то и кого-то... — сказал Байдачный в программе "На грани фола. Футбольное обозрение"