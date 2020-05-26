ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уголовное дело по сети «5 элемент» закрыто

26.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщила Office Life сеть «5 элемент», уголовное дело в отношении этой компании закрыто с формулировкой «за отсутствием в деянии состава преступления».

В течение года с возбуждения дела проходили плановые проверки «всех аспектов деятельности ЗАО «ПАТИО» (основная компания «5 элемент»).

Сеть «5 элемент» заявила, что благодарит покупателей, которые, «несмотря на тревожные новости, поддерживали компанию в этот непростой период». Поблагодарила она и партнеров, подрядчиков и т.д.

Напомним, что органы подозревали сеть магазинов в уклонении от уплаты налогов.

На данный момент, согласно данным Торгового реестра, у ЗАО «ПАТИО» 70 магазинов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила Office Life сеть «5 элемент», уголовное дело в отношении этой компании закрыто с формулировкой «за отсутствием в деянии состава преступления».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ждать ухода из жизни»: Ермошина поделилась планами на будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика