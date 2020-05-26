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Уголовное дело по сети «5 элемент» закрыто
Источник материала: Партизан
Как сообщила
В течение года с возбуждения дела проходили плановые проверки «всех аспектов деятельности ЗАО «ПАТИО» (основная компания «5 элемент»).
Сеть «5 элемент» заявила, что благодарит покупателей, которые, «несмотря на тревожные новости, поддерживали компанию в этот непростой период». Поблагодарила она и партнеров, подрядчиков и т.д.
Напомним, что органы подозревали сеть магазинов в уклонении от уплаты налогов.
На данный момент, согласно данным Торгового реестра, у ЗАО «ПАТИО» 70 магазинов.
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Как сообщила Office Life сеть «5 элемент», уголовное дело в отношении этой компании закрыто с формулировкой «за отсутствием в деянии состава преступления».
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