Уголовное дело по сети «5 элемент» закрыто

В течение года с возбуждения дела проходили плановые проверки «всех аспектов деятельности ЗАО «ПАТИО» (основная компания «5 элемент»).





Сеть «5 элемент» заявила, что благодарит покупателей, которые, «несмотря на тревожные новости, поддерживали компанию в этот непростой период». Поблагодарила она и партнеров, подрядчиков и т.д.





Напомним, что органы подозревали сеть магазинов в уклонении от уплаты налогов.





На данный момент, согласно данным Торгового реестра, у ЗАО «ПАТИО» 70 магазинов.