На проспекте Рокоссовского «УАЗ» сбил переезжавшего на красный велосипедиста

Источник материала: ОНТ

На проспекте Рокоссовского в Минске «УАЗ» сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный сигнал светофора. Из-за аварии в районе проспекта возникли в затруднении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, автомобиль «УАЗ» ехал со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Плеханова. Неподалёку от дома 29 до по проспекту Рокоссовского автомобиль наехал на 40-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав красный сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в больницу.

Как отметили в ГАИ, за первые 4 месяца 2020 года в Минске уже произошло 9 ДТП, в которых пострадали велосипедисты.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram