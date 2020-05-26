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На проспекте Рокоссовского «УАЗ» сбил переезжавшего на красный велосипедиста

26.05.2020 08:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На проспекте Рокоссовского «УАЗ» сбил переезжавшего на красный велосипедиста

На проспекте Рокоссовского в Минске «УАЗ» сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный сигнал светофора. Из-за аварии в районе проспекта возникли в затруднении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Согласно предварительным данным, автомобиль «УАЗ» ехал со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Плеханова. Неподалёку от дома 29 до по проспекту Рокоссовского автомобиль наехал на 40-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав красный сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в больницу.

Как отметили в ГАИ, за первые 4 месяца 2020 года в Минске уже произошло 9 ДТП, в которых пострадали велосипедисты.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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На проспекте Рокоссовского в Минске «УАЗ» сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный сигнал светофора. Из-за аварии в районе проспекта возникли в...
 
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