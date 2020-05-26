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«Постоянно вижу животных, которых нет». Девушки с шизофренией - о борьбе с болезнью

26.05.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шизофрения — это про потерю контакта с реальностью, галлюцинации, навязчивые состояния, депрессию и бред, которые полностью меняют жизнь человека. Но кроме этого, людям с этим диагнозом приходится сталкиваться с давлением со стороны близких, стереотипным мышлением окружающих и осуждением. Мы поговорили с тремя очень смелыми девушками о том, как они живут с шизофренией, как лечились в больницах и как лечатся сейчас, и о том, почему важно не бояться говорить об этой болезни.

 
 
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«Брат сказал: "Ты не бегаешь за людьми с топором, значит у тебя нет шизофрении"».
 
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