«Постоянно вижу животных, которых нет». Девушки с шизофренией - о борьбе с болезнью

Источник материала: Tut.by

Шизофрения — это про потерю контакта с реальностью, галлюцинации, навязчивые состояния, депрессию и бред, которые полностью меняют жизнь человека. Но кроме этого, людям с этим диагнозом приходится сталкиваться с давлением со стороны близких, стереотипным мышлением окружающих и осуждением. Мы поговорили с тремя очень смелыми девушками о том, как они живут с шизофренией, как лечились в больницах и как лечатся сейчас, и о том, почему важно не бояться говорить об этой болезни.