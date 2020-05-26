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В Беларуси сформируют новый состав правительства к президентским выборам

26.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщили в пресс-службе главы государства.

В Беларуси сформируют новый состав правительства к президентским выборам

Фота БелТА.

«Мы всегда после регистрации кандидатом в Президенты действующего Президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и других понапихали в это правительство. Поэтому нам нужно подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. К президентским выборам будет сформирован практически окончательный состав правительства».

Глава государства отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию Президента возглавляла Наталья Кочанова. «Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним также принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу», — отметил Президент.

«Но должен сказать, что по большому счету у меня нет претензий ни к одному из этих людей. Но, разумеется, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. — Примечание.), Ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период», — поручил глава государства.

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Теперь нужно просто экзамен сдавать. Если все сдадут — пожалуйста. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В Беларуси сформируют новый состав правительства к президентским выборам

Лукашенко: Мы сдаем экзамен. Экзамен народу

Во время совещания Александр Лукашенко также поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей.

«Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. и трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа — это и есть предвыборный процесс», — заявил глава государства.

Обращаясь к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко и председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Президент попросил довести до всех должностных лиц следующий посыл, о чем уже ранее говорилось: «Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы».

«На финише всегда нужно бежать быстрее. Поэтому нужно достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, — сказал Александр Лукашенко. — На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — около 200 тыс. Но останавливаться не надо».

Глава государства пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше познать проблемы, которые есть в обществе. «Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал это письмо за действующего Президента, мы же с ним разговариваем», — отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет — это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей. «Ни в коем случае, потому что это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это нужно проанализировать. Наталья Ивановна (Кочанова. — Примечание.) , Я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем (председатель ФПБ Михаил Орда. — Примечание.) это сделали» и доложили мне», — заявил белорусский лидер.

«Да, есть где-нибудь вопросы сельского совета-забор отремонтировать, крышу починить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, — сказал Александр Лукашенко. — Главный мой экзамен-это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это».

zviazda.by

 

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске
 
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