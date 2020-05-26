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На Чукотке рухнул вертолет Ми-8. Погибли четыре человека

26.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.


Иллюстративное фото. Источник: mil.by

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», — сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС. Он добавил, что «четверо погибших — военнослужащие».

ЧП произошло в аэропорту федерального значения им. Рытхэу.

Разбор завалов

На месте крушения вертолета Ми-8 начался разбор завалов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГП «Аэропорты Чукотки» Сергей Батыченко.

«На месте крушения работает комиссия Министерства обороны и сотрудники аэропорта. К разбору завалов специалисты уже приступили. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса в результате крушения не пострадали: вертолет упал на открытой местности», — сказал ТАСС Сергей Бытыченко.

В администрации международного аэропорта им. Юрия Рытхэу ТАСС подтвердили, что испытание вертолета после технического обслуживания, во время которого и произошло крушение, проходило на военной закрытой территории аэропорта. На работу остальных секторов воздушной гавани ЧП не повлияло. Пожар на месте крушения воздушного судна потушен.

 
 
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Машина проходила испытания после ремонта.
 
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