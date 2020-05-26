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Личная «инфляция»: как изменилась за май стоимость продуктовой корзины в разных магазинах

26.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чиновники уже полтора месяца регулируют цены на социально значимые товары. Это значит, что производители, импортеры и торговые сети не могут устанавливать торговые надбавки выше, чем определило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как это повлияло на цены на продукты в трех разных и высчитал личную «инфляцию» за май.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

В мае наш набор продуктов самым дешевым оказался в супермаркете. К тому же он оказался гораздо дешевле, чем в прошлом месяце. Вместо 62,16 рубля, которые мы отдали бы за него в апреле, сейчас пришлось бы заплатить всего 57,6 рубля, то есть на 4,56 меньше. На такое снижение стоимости продуктового набора больше всего оказало сезонное падение цен на помидоры — на 3,07 рубля. Кроме того, существенно подешевела свинина для отбивных — на 2 рубля. Зато прибавили в стоимости яблоки — 89 копеек, и творог — 24 копейки.

В магазине шаговой доступности за наши продукты мы отдали чуть больше — 58,08 рубля. Но это тоже оказалось меньше, чем в апреле. Тогда бы мы за него заплатили 62,07 рубля, на 3,99 рубля больше. Здесь тоже подешевела свинина — на 1,7 рубля, снизилась цена на лук — минус 30 копеек, и на куриную голень — на 50 копеек. Как и в супермаркете подорожали яблоки — на 46 копеек. К слову, во всех трех магазинах эти фрукты только импортные, отечественных нет.

Продуктовый набор подорожал в мае лишь в гипермарке, но всего на 90 копеек — с 60,03 рубля до 60,93. Впрочем, из трех магазинов здесь он оказался самым дорогим. В продаже не оказалось прошлогодней картошки и свеклы, а импортные нового урожая они значительно дороже — на 64 и 70 копеек. Зато подешевели помидоры — на 60 копеек, и огурцы — на 90 копеек. Значительно прибавил в цене рис из нашего набора — 59 копеек.

Если проанализировать, что в большей степени влияло на колебание цен на продукты, за стоимость которых мы следим, то это сезонные факторы, то есть подешевение или подорожание овощей, и акции, которые проводят торговые сети. На социально значимые товары за исключением фруктов и овощей цены варьируются минимально, и за последние два месяца они в большинстве стремя к снижению.

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Теги: Минск
 
 
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