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Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

26.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны. Традиционно в этот день проводились масштабные красочные мероприятия: концерты, выставки, спортивные и культурные акции.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

В 2020 году правительство решило отказаться от большинства мероприятий, чтобы избежать большого скопления людей.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

Президента Грузии Саломе Зурабишвили и народ этой страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил убежденность, что открытый диалог, основанный на взаимопонимании и доверии, и в дальнейшем будет способствовать развитию дружественных связей между двумя странами.

Люди в материале: Саломе Зурабишвили, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны....
 
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