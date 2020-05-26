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Матвейчик ушел из солигорского «Шахтера»

26.05.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский защитник Сергей Матвейчик покинул солигорский «Шахтер», об этом он сообщил в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergei (@motia88) 25 Май 2020 в 11:46 PDT

— Дорогие друзья, вот и настало время расставаться. Спасибо большое болельщикам, фанатам, руководству клуба и «Беларуськалия» и другим спонсорам и друзьям. Ценю то время, что мы провели вместе. Много пришлось пройти. Много хороших воспоминаний.
Спасибо за поддержку, эмоции и те чувства, что мы вместе переживали. Желаю всем удачи! До скорых встреч! — написал футболист.

В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей в Высшей лиге, после чего был отправлен в дубль.

 
 
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