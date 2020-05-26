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Матвейчик ушел из солигорского «Шахтера»
Источник материала: Tut.by
Белорусский защитник Сергей Матвейчик покинул солигорский «Шахтер», об этом он
— Дорогие друзья, вот и настало время расставаться. Спасибо большое болельщикам, фанатам, руководству клуба и «Беларуськалия» и другим спонсорам и друзьям. Ценю то время, что мы провели вместе. Много пришлось пройти. Много хороших воспоминаний.
В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей в Высшей лиге, после чего был отправлен в дубль.
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Об этом он написал в Instagram.
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