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В Ошмянах 4-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто
Источник материала: Tut.by
Четырехлетний ребенок получил травмы в аварии, которая произошла вечером 25 мая на улице Восточной в Ошмянах. Об этом
По информации инспекторов, ребенок с мамой вышел из магазина и внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля. В этот момент в направлении улицы Советской ехала Mazda, в которую и ударился мальчик.
С переломами ребенка госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
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