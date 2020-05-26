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В Ошмянах 4-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

26.05.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четырехлетний ребенок получил травмы в аварии, которая произошла вечером 25 мая на улице Восточной в Ошмянах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По информации инспекторов, ребенок с мамой вышел из магазина и внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля. В этот момент в направлении улицы Советской ехала Mazda, в которую и ударился мальчик.


С переломами ребенка госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
 
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