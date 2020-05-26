В Ошмянах 4-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

Источник материала: Tut.by

Четырехлетний ребенок получил травмы в аварии, которая произошла вечером 25 мая на улице Восточной в Ошмянах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





По информации инспекторов, ребенок с мамой вышел из магазина и внезапно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля. В этот момент в направлении улицы Советской ехала Mazda, в которую и ударился мальчик.





С переломами ребенка госпитализировали в хирургическое отделение больницы.