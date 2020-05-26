В Беларуси появились «умные» контейнеры для мусора

Источник материала: Ежедневник

Устройства контролируют наполнение баков, что позволяет управляющей организации оптимизировать логистику вывоза отходов и экономить рабочее время сотрудников.

Всего в жилом районе «Новая Боровая» установлено 20 «умных» контейнеров. Каждый из них оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком, пишет dev.by .

Как только бак заполняется, информация по сети NB-IоТпередается на интеллектуальную платформу. «Умная» система собирает, анализирует данные и в дальнейшем выстраивает график работы и маршруты для вывоза отходов к ближайшему мусорному полигону. Кроме того, IoT-датчики позволяют определить не только место, но и зафиксировать факт сбора мусора. Как сообщили в МТС, «умные» датчики могут работать в экстремальных погодных условиях — от 40 градусов мороза до 75 градусов жары.

Пилотный проект реализовал МТС совместно с застройщиком «А-100 Девелопмент».