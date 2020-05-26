ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена

26.05.2020 12:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Помните фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»? Эта кинокартина помогла раскрыться множеству талантливых актёров.

Людям понравился добрый, но справедливый Шурик в исполнении Александра Демьяненко. Запомнился весёлый и целеустремлённый Федя в исполнении Алексея Смирнова. А также мало у кого не вызывало улыбку трио «Трус, Балбес и Бывалый» в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле 

Были и менее заметные актёры, без которых не получилось бы создать ту комичную и тёплую атмосферу. Одной из таких актрис является Татьяна Градова. В 4-летнем возрасте она сыграла девочку Лену, которую укачивал Шурик в «Операции «Ы». И хотя участие в этом фильме стало приятным воспоминанием, съёмочный процесс Татьяне не понравился. 

Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена
Фото: Кино-театр.ру 

Сейчас Градовой уже 61 год, у неё есть сын Пётр и внучка Вероника. Татьяна работает редактором в звукозаписывающей студии, пишет стихи и не жалеет, что не стала актрисой. 

Шурик укачивал её в «Операции «Ы». Как сейчас выглядит девочка Лена
Фото: Кино-театр.ру 

А вот детям из другого популярного советского фильма понравилось сниматься, и они выбрали для себя актёрский путь.

Сейчас главным героям кинокартины «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» уже за 40. Как они изменились – смотрите здесь

Люди в материале: Татьяна Градова, Александр Демьяненко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»? Эта кинокартина помогла раскрыться множеству талантливых актёров. Людям понравился добрый, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появились «умные» контейнеры для мусора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика