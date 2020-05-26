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Иван Ургант подарил «Зениту» букет из 95 Боярских

26.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» артист в шутку подарил клубу букет из 95 Михаилов Боярских. Букет Ургант повязал красной, спартаковской, лентой, объяснив это тем, что букет собирался в Москве.


Дело в том, что 25 мая «Зенит» отмечал 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и кубок. В российской истории клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Напомним, что персонаж для букета был выбран неспроста. Михаил Боярский болеет за «Зенит» много лет и пропускает домашние матчи только в крайнем случае.

 
 
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