Иван Ургант подарил «Зениту» букет из 95 Боярских

Источник материала: Tut.by

Во время последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» артист в шутку подарил клубу букет из 95 Михаилов Боярских. Букет Ургант повязал красной, спартаковской, лентой, объяснив это тем, что букет собирался в Москве.





Дело в том, что 25 мая «Зенит» отмечал 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и кубок. В российской истории клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Напомним, что персонаж для букета был выбран неспроста. Михаил Боярский болеет за «Зенит» много лет и пропускает домашние матчи только в крайнем случае.