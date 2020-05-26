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Женщина-трансгендер впервые стала мэром во Франции

26.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.



55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.

Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней "мадам мэр".

Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.

Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку "Решая Вместе", по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.

После избрания Ко заявила агентству Франс пресс, что она "не активистка", и намерена сосредоточиться не на гендерных проблемах, а на делах муниципалитета.

"Люди избрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Когда ситуация становится нормальной, тебя перестают отличать от остальных", - сказала она.

"Присутствие трансгендеров в обществе и преодоление направленных против них фобий зависит, в том числе, от выполнения ими политических и общественных обязанностей. Мои поздравления Мари Ко!" - написала в "Твиттере" министр Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шаппа.

Выборы в Тиюа-ле-Маршен показали, что французы становятся более прогрессивными и голосуют, исходя из достоинств индивидуума, а не гендерной принадлежности, заявила соосновательница национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
 
 
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Совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.
 
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