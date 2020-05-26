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Как похудеть без вреда для здоровья
Источник материала: ОНТ
Килограммы, которые у вас появились во время самоизоляции, можно сбросить, но не при помощи экспресс-диет. О том, как взять себя в руки, а также восстановить свою форму без вреда для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная,
Как утверждает специалист, лишний вес может постепенно уйти за счёт правильного питания, а также режима. Но лучше сразу обратиться к специалисту, поскольку неправильные диеты могут нанести вред вашему здоровью.
Врач посоветовала записаться к специалисту на марафон или на курс. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы не прибегать к самодеятельности. Там эксперт уже всё придумал сам, когда и что есть, а также как тренироваться. Тогда как экспресс-диеты и моно-диеты могут сильно испортить внешний вид. Таким образом, впоследствии вы рискуете набрать больше, чем скинули.
Если у вас нет возможности обратиться к специалисту, то попробуйте исключить из вашего рациона вредные продукты. Так, если исключить сладкое и мучное, то результат не заставит себя ждать.
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Килограммы, которые у вас появились во время самоизоляции, можно сбросить, но не при помощи экспресс-диет. О том, как взять себя в руки, а также восстановить свою...
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