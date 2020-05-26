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В Лидском районе нетрезвая школьница села за руль авто и попала в аварию
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе нетрезвая школьница решила прокатиться на авто и попала в аварию, сообщает «
15-летняя девушка пила пиво около магазина в микрорайоне Молодежный со своим 34-летним знакомым. После этого они сели в автомобиль и поехали кататься. В районе деревни Бернути за руль села школьница. На гравийной дороге она не справилась с управлением и съехала в кювет.
Прибывшие сотрудники ГАИ отвезли водителя и пассажира на медосвидетельствование. У школьницы в выдыхаемом воздухе оказалось 0,31 промилле алкоголя, анализ крови показал 0,3 промилле. Содержание алкоголя в организме мужчины составило 2,9 промилле.
Дело в отношении девушки передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Пассажира автомобиля, который разрешил школьнице проехать за рулем, привлекли к административной ответственности.
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Дело в отношении девушки передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Пассажира автомобиля, который разрешил школьнице проехать за рулем, привлекли к...
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