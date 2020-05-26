В Лидском районе нетрезвая школьница села за руль авто и попала в аварию

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе нетрезвая школьница решила прокатиться на авто и попала в аварию, сообщает « Лидская газета ».

15-летняя девушка пила пиво около магазина в микрорайоне Молодежный со своим 34-летним знакомым. После этого они сели в автомобиль и поехали кататься. В районе деревни Бернути за руль села школьница. На гравийной дороге она не справилась с управлением и съехала в кювет.

Прибывшие сотрудники ГАИ отвезли водителя и пассажира на медосвидетельствование. У школьницы в выдыхаемом воздухе оказалось 0,31 промилле алкоголя, анализ крови показал 0,3 промилле. Содержание алкоголя в организме мужчины составило 2,9 промилле.

Дело в отношении девушки передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Пассажира автомобиля, который разрешил школьнице проехать за рулем, привлекли к административной ответственности.