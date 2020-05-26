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Ученые советуют следить за давлением на тренировках

26.05.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Значительное повышение давления во время и после физических нагрузок может свидетельствовать о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Здоровье Mail.ru». Результаты исследования, проведенного специалистами из Школы медицины Бостонского университета (США), опубликованы в Journal of the American Heart Association.


Фото: pixabay.com

Исследователи проанализировали данные о почти двух тысячах мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 58 лет. Всем этим людям измеряли артериальное давление во время и после умеренных физических нагрузок, а затем ученые в течение нескольких лет собирали сведения о состоянии их здоровья.

Анализ собранной информации показал, что значительное повышение и верхнего (систолического), и нижнего (диастолического) давления непосредственно во время тренировки связано с высоким риском развития гипертонии в более старшем возрасте. А если после нагрузки показатели давления долго не возвращаются в норму, это может говорить о повышенном риске развития в будущем не только гипертонии, но и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти от них.

«Поведение показателей давления во время и после нагрузки дает нам важную информацию о нашем будущем здоровье, а также позволяет специалистам выявить людей из группы риска», — пояснила один из авторов Ванесса Ксантакис. Она советует тем, у кого давление во время физической нагрузки сильно повышается, а потом долго не падает, срочно менять образ жизни на более здоровый, включив в него регулярные умеренные физические упражнения. Это позволит сердечно-сосудистой системе постепенно адаптироваться к нагрузкам и более адекватно на них реагировать.

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Значительное повышение давления во время и после физических нагрузок может свидетельствовать о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.
 
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