ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Комитет государственного контроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам выявления и устранения недостатков при проведении выплат работникам учреждений здравоохранения

26.05.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

 Комитет государственного контроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам выявления и устранения недостатков при проведении выплат работникам учреждений здравоохранения.

Комитет государственного контроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам выявления и устранения недостатков при проведении выплат работникам учреждений здравоохранения

В целях дополнительного материального стимулирования работников здравоохранения бюджетных организаций за работу в условиях, связанных с инфекциями, принят Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

 Для оперативного решения проблемных вопросов при применении норм данного указа в Комитете государственного контроля Витебской области для работников учреждений здравоохранения области 25-28 мая будет действовать горячая линия.

 Обращения будут приниматься с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37- 61- 94 и 37-61-53.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Комитет государственного контроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам выявления и устранения недостатков при проведении выплат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПолесГУ продолжается работа «горячей линии» для консультации по вопросам приемной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика