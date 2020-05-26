Источник материала: Голас Сененшчыны

Комитет государственного контроля Витебской области проводит горячую линию по вопросам выявления и устранения недостатков при проведении выплат работникам учреждений здравоохранения.





В целях дополнительного материального стимулирования работников здравоохранения бюджетных организаций за работу в условиях, связанных с инфекциями, принят Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

Для оперативного решения проблемных вопросов при применении норм данного указа в Комитете государственного контроля Витебской области для работников учреждений здравоохранения области 25-28 мая будет действовать горячая линия.

Обращения будут приниматься с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37- 61- 94 и 37-61-53.