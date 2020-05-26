В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

Источник материала: СТВ

Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная комиссия по общественному здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Желающим въехать или покинуть страну придется соблюдать строгие правила безопасности: перед поездкой у всех будут проверять температуру, а в транспорт допустят только при наличии респиратора. По прибытию в пункт назначения поезда и автобусы будут дезинфицировать.





Также стоит отметить, что до 30 июня в стране действует запрет на въезд иностранных граждан, за исключением лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров.