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В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

26.05.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная комиссия по общественному здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

Желающим въехать или покинуть страну придется соблюдать строгие правила безопасности: перед поездкой у всех будут проверять температуру, а в транспорт допустят только при наличии респиратора. По прибытию в пункт назначения поезда и автобусы будут дезинфицировать.

В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

Также стоит отметить, что до 30 июня в стране действует запрет на въезд иностранных граждан, за исключением лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров.

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Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная...
 
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