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В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
Источник материала: СТВ
Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная комиссия по общественному здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающим въехать или покинуть страну придется соблюдать строгие правила безопасности: перед поездкой у всех будут проверять температуру, а в транспорт допустят только при наличии респиратора. По прибытию в пункт назначения поезда и автобусы будут дезинфицировать.
Также стоит отметить, что до 30 июня в стране действует запрет на въезд иностранных граждан, за исключением лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров.
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Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная...
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