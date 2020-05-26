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Шрайбман о снятии Гайдукевича: Наверху увидели как все плачевно с поддержкой у Лукашенко

26.05.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда рейтинги "главного" кандидата на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.

Шрайбман о снятии Гайдукевича: Наверху увидели как все плачевно с поддержкой у Лукашенко
Политобозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграме неожиданное снятие с президентской гонки главы ЛДП Олега Гайдукевича.

"Функция таких кандидатов, как Гайдукевич, в нашей системе - заполнить бюллетень, если вдруг оппозиция снимется. Это страховка. Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен. 

А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.

Очевидно, наверху увидели как все плачевно с поддержкой, и как неплохо с этим обстоят дела у некоторых альтернативных кандидатов, и решили консолидировать свою базу противников перемен вокруг главного консерватора сегодняшней Беларуси", пишет Артем Шрайбман.
 
 
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Когда рейтинги "главного" кандидата на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить...
 
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