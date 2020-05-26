Шрайбман о снятии Гайдукевича: Наверху увидели как все плачевно с поддержкой у Лукашенко

Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграме неожиданное снятие с президентской гонки главы ЛДП Олега Гайдукевича. Политобозревательпрокомментировал в своем телеграме неожиданное





"Функция таких кандидатов, как Гайдукевич, в нашей системе - заполнить бюллетень, если вдруг оппозиция снимется. Это страховка. Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен.





А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.





Очевидно, наверху увидели как все плачевно с поддержкой, и как неплохо с этим обстоят дела у некоторых альтернативных кандидатов, и решили консолидировать свою базу противников перемен вокруг главного консерватора сегодняшней Беларуси", пишет Артем Шрайбман.