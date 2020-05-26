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Шрайбман о снятии Гайдукевича: Наверху увидели как все плачевно с поддержкой у Лукашенко
Источник материала: Партизан
Когда рейтинги "главного" кандидата на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.
Политобозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграме неожиданное
"Функция таких кандидатов, как Гайдукевич, в нашей системе - заполнить бюллетень, если вдруг оппозиция снимется. Это страховка. Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен.
А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников.
Очевидно, наверху увидели как все плачевно с поддержкой, и как неплохо с этим обстоят дела у некоторых альтернативных кандидатов, и решили консолидировать свою базу противников перемен вокруг главного консерватора сегодняшней Беларуси", пишет Артем Шрайбман.
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Когда рейтинги "главного" кандидата на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить...
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