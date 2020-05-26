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Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»
Источник материала: СТВ
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла
Лагерь еврейского партизанского отряда Бельских местные жители прозвали Лесным Иерусалимом. Прямо в пуще возникает целый город с инфраструктурой и мастерскими.
Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
1944 год. Звуки наступающего фронта слышались и в лесу. Когда пришла Советская Армия, Тувия Бельский объявил: все должны покинуть пущу. И 16 июля отряд колонной вернулся в Новогрудок. Это было свыше 1.200 человек. Некоторые влились в ряды Красной Армии и продолжили гнать фашистов до Берлина.
Тамара Вершицкая:
В отряде Бельских Рая Кушнер познакомилась со своим будущим мужем.
После войны чета уехала в Америку и организовала строительный бизнес. Сын Чарльз продолжил дело.
Сегодня он в топе самых богатых людей планеты.
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Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». Имели свой каменный дом и магазин. Чем...
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